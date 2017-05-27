К ответственности привлечены родители школьников из Нового Изборска, переходивших пути в неустановленном месте

17:05, 29 мая 2017, ПАИ

25 мая на станции Новоизборск обнаружены трое несовершеннолетних 7-10 лет, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

Дети перелезали пути по грузовой платформе и под грузовой платформой, стоящей на путях станции Новоизборск, чем подвергали свою жизнь и здоровье опасности. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Отметим, что с 25 мая по 2 июня в псковском линейном отделе проводится профилактическая акция «Дети и транспорт». Цель операции - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения осенних каникул.

Сотрудники псковского ЛО МВД России на транспорте проводят профилактические рейды на объектах железнодорожного транспорта Пскова и Псковской области.