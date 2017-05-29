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Общество

Машина с гнилостным запахом в салоне задержана в Невельском районе

28 мая в деревне Стайки Невельского района было приостановлено движение автотранспортного средства, в котором перемещалось мясосырье неустановленного происхождения. За рулем находился гражданин Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

В машине специалисты обнаружили говядину в четвертинах, тёмно-красного цвета, со следами загрязнений, которая была уложена навалом, переложена загрязненным картоном. В салоне присутствовал гнилостный запах. Маркировка, подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали.

Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила 8,9-9,7 градусов по Цельсию. Говядина перевозилась рядом с посторонними предметами (запасное колесо).

По информации, предоставленной водителем, он перевозил принадлежащий ему товар в количестве около 1000 кг в Псковскую область для личного использования.

Перемещение продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию. Также специалисты провели денатурацию говядины раствором метиленовой сини.

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