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Общество

110-летие со дня рождения Варлама Шаламова отметит псковская библиотека

31 мая в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) приглашает на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвящённую творчеству русского писателя Варлама Шаламова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении. 

Варлам Шаламов - прозаик, поэт, автор знаменитых «Колымских рассказов». Почти двадцать лет ему пришлось провести в лагерях Гулага и сибирской ссылке. 

На встрече «Писатель – судья времени» пойдет разговор о жизни писателя, будут использованы документы, тексты рассказов и очерков, воспоминания современников, статьи, фотоархив.

Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения Варлама Шаламова.

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