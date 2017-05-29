110-летие со дня рождения Варлама Шаламова отметит псковская библиотека

17:07, 29 мая 2017, ПАИ

31 мая в 14:00 Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) приглашает на встречу в литературной гостиной «У Великой», посвящённую творчеству русского писателя Варлама Шаламова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Варлам Шаламов - прозаик, поэт, автор знаменитых «Колымских рассказов». Почти двадцать лет ему пришлось провести в лагерях Гулага и сибирской ссылке.

На встрече «Писатель – судья времени» пойдет разговор о жизни писателя, будут использованы документы, тексты рассказов и очерков, воспоминания современников, статьи, фотоархив.

Мероприятие приурочено к 110-летию со дня рождения Варлама Шаламова.