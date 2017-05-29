60 тысяч рублей заплатит псковский землевладелец за зарастание угодий

20:28, 29 мая 2017, ПАИ

Мировой суд судебного участка № 159 Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности псковского собственника сельхозугодий за повторное неисполнение предписаний Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписания были выданы земелевладельцу с целью устранения зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью двух участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 10,79 га, находящихся вблизи деревни Воронино Бежаницкого района. Собственник должен был выполнить рекомендованные мероприятия по расчистке земель к установленному сроку, но проведенная внеплановая проверка показала, что требования Россельхознадзора исполнены не были.

В итоге нарушитель получил предписания с новым сроком исполнения и штраф в раземере 10 тысяч за каждое неисполненное предписание. Последующая проверка показала, что землевладелец вновь не исполнил требования надзорного органа. В результате по решению суда он оштрафован на 60 тысяч рублей.