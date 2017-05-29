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Общество

Костюмированный праздник пройдёт в Пскове 1 июня

1 июня, в Международный День защиты детей, в 15:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится костюмированный праздник-презентация под девизом «С целым миром я дружу!» Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, праздник является завершающим этапом одноименного Межнационального эколого-этнографического проекта.

Организаторы проекта «С целым миром я дружу!» - Псковская региональная культурно-просветительская общественная организация «САКТА», ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека». Партнеры проекта «Псковский Клуб национальностей». Проект реализуется в рамках Года экологии в России-2017 и ставит своей целью знакомство детской аудитории с традициями и культурой представителей других национальностей, населяющих Псковскую область, через образы животных, являющихся символами данных народов, национальных республик и стран.

Во встрече «С целым миром я дружу!» примут участие партнеры и участники проекта «Псковский клуб национальностей», руководители и представители национальных общественных организаций, диаспор и этнокультурных групп Псковской области. Каждая национальность представит творческий номер: инсценировку, художественное чтение стихов и прозы, презентации о животном или птице – символе своего народа, своей исторической родины.

Детям - участникам праздника предлагается прийти 1 июня в костюме, предусмотрен специальный приз автору самого оригинального. Праздник будет сопровождать выставка мягких игрушек – любимых животных.

На встрече также пройдет подведение итогов трёх конкурсов: любительской фотографии – на тему «Веселые моменты моей дружбы» (с животными), живописи и литературном – оба на тему «Мой любимый питомец». В конкурсах приняли участие юные жители города Пскова от 5 до 18 лет от разных национальных общин и диаспор. В состав жюри каждого из них вошли представители творческих профессиональных объединений Псковской области и национальных диаспор. Возглавила жюри литературного конкурса член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Псковской области, председатель региональной культурно-просветительской общественной организации «САКТА», драматург, поэтесса, писательница, художница, фотограф, инициатор проекта «С целым миром я дружу» Ирена Панченко.

Вход свободный.

Контактный телефон: (8112) 72-28-63.

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