Аркадий Мурылёв принял участие во всероссийской конференции бизнес-омбудсменов

17:21, 29 мая 2017, ПАИ

Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв принял участие в IX всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате уполномоченного.

Открылась двухдневная конференция с приветствия Уполномоченного при президенте по правам предпринимателей Бориса Титова, который отметил, что в рамках конференции обсуждаются наиболее острые вопросы предпринимательской деятельности с участием представителей бизнеса и руководителей контрольно-надзорных органов.

В рамках мероприятия бизнес-омбудсмены встретились с руководством ветеринарного и фитосанитарного надзора, антимонопольной службы, министерства транспорта, федерального центра «Бизнес против коррупции». Кроме того, в стенах Общественной палаты состоялась презентация доклада Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей главе государства, где были обозначены ключевые проблемы, препятствующие развитию бизнеса.

Первая секция, в ходе которой участники обсудили актуальные проблемы в сфере ветеринарного и фитосанитарного контроля, состоялась с представителями Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ходе заседания отмечалось, что поддержание качества продукции при ведении предпринимательской деятельности – «основная и довольно непростая на сегодня задача для производителей продуктов питания», но главная сложность – двойной контроль: со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Количество жалоб от представителей бизнеса со временем только растет и большая часть обращений связана с «поборами».

В ответ на вышеуказанные заявления заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов заметил, что требования нигде не дублируются, а нормативно-творческие функции между Минздравом и Минсельхозом распределены абсолютно четко, бывают лишь ситуации, когда Россельхознадзор и Роспотребнадзор занимаются одним и тем же, если Правительство дает однозначные распоряжения, то есть в регулярной деятельности Россельхознадзора и Роспотребнадзора пересечений уже давно нет.

Помимо подобных спорных моментов, участники подробно обсудили вопрос электронной сертификации, которая вводится с 1-го января 2018 года. По результатам исследований Россельхознадзора, уровень готовности к бесстрессовому переходу еще не достигнут, поэтому было озвучено предложение отсрочить введение системы еще на год, но оно пока не принято.

«В целом, результаты данной встречи нельзя назвать удовлетворительными. При огромном количестве обращений, значительная часть проблем и на данный момент остается нерешенной. По итогам конференции Уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей будут направлены соответствующие письма министрам, а также главе государства», - отметил Аркадий Мурылёв.

Следующая секция посвящалась обсуждению проблем в регулировании транспортных перевозок. Участники конференции затронули темы весогабаритного контроля транспортных средств, применения контрактной системы в сфере пассажирских перевозок, ареста транспортных средств Ространснадзором, использования тахографов, а также другие важные вопросы.

Во второй день встречи, после презентации доклада Уполномоченного при президенте РФ, участники перешли к обсуждению системных проблем предпринимательства в России, а затем провели еще одну значимую встречу – заседание штаба по обеспечению перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

В рамках открытого диалога с ФНС России региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей во главе с федеральным бизнес-обмудсменом обменялись мнениями о реализации проекта Налоговой службы по внедрению ККТ нового образца и дали свою оценку готовности регионов к переходу на новый порядок расчетов.

Напомним, что налоговые органы и институт уполномоченных по защите прав предпринимателей в режиме работы оперативных штабов контролируют вопросы, связанные с внедрением онлайн касс. Решение об этом было принято в рамках конференции «Онлайн кассы: новые возможности ритейла», проводимой ФНС России. Штабы созданы и функционируют во многих регионах.

Борис Титов поблагодарил главу ФНС России Михаила Мишустина за работу службы в открытом режиме. В то же время, по словам бизнес-омбудсмена, на данный момент у предпринимателей остаются вопросы, касающиеся внедрения онлайн-касс и перехода на новый порядок расчетов. В частности, мониторинг ситуации в регионах России, где действуют специальные штабы, показал, что основные проблемы предпринимателей связаны с задержкой поставок фискальных накопителей, с высокими спекулятивными ценами на новую технику и нестабильной работой интернета.

В свою очередь Михаил Мишустин обратил внимание, что запущен онлайн кабинет ККТ, в котором можно зарегистрировать кассовый аппарат. Обеспечено ведение реестров и формирование конкурентного рынка. 25 производителей включили в реестр 78 моделей ККТ, в том числе бюджетных моделей стоимостью до 18 тысяч рублей. Три производителя включили в реестр четыре модели фискальных накопителей, девять организаций получили разрешения на обработку фискальных данных. Таким образом, со стороны ФНС России созданы все условия для реализации реформы.

«В целом прошедшую конференцию можно назвать продуктивной, безусловно, не по всем вопросам мы нашли компромиссные решения с органами власти, тем не менее, диалог установлен, а соответственно вектор дальнейшей работы определен, кроме того был принят ряд важных решений, которые также лягут в основу плана работы уполномоченных на предстоящий период» - отметил Аркадий Мурылев по итогам конференции.