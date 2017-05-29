Северный ветер и дождь прогнозируются в Псковской области 30 мая

18:03, 29 мая 2017, ПАИ

30 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +5…+10 градусов, днем: +15…+20.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.