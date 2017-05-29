Центр лечебной педагогики Псковской области получит особый статус

16:01, 29 мая 2017, ПАИ

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области получит особый статус, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Начальник Государственного управления образования области Александр Седунов уточнил, что соответствующий проект закона находится в разработке в Госуправлении, областное Собрание депутатов рассмотрит его после летних каникул. Документ позволит увеличить размер заработной платы педагогов центра за работу по общеобразовательной программе, экспертную деятельность, уход и присмотр за особенными детьми, пояснил начальник управления. Напомним, такое поручение дал губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочего визита в образовательное учреждение вместе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Планируется, что новый закон вступит в силу уже осенью этого года, добавил Александр Седунов.

Напомним, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения существует с 1993 года. На сегодняшний день здесь выстроена вся цепочка сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья от младшего возраста до взрослого человека. В состав Центра входит пять отделений: ранней помощи «Лим-по-по», дошкольное и школьное отделения, дистанционного образования и учебного проживания, где под присмотром специалистов ребята учатся жить самостоятельно, отдельно от родителей, и интеграционные мастерские.

Также специалисты Центра разработали новую образовательную модель, которая подразумевает полное сопровождение особенных детей в течение всей жизни, и поможет заменить специализированные дома-интернаты для людей с тяжелыми и множественными нарушениями.