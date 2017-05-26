Около 40 тонн польских яблок уничтожены в Себеже

16:13, 29 мая 2017, ПАИ

На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены две партии свежих яблок общим весом 38 тонн, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Уничтоженные фрукты были задержаны ранее, на территории Псковской области в рамках совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии. Грузы перемещались без сопроводительных документов.