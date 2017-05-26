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Экономика

Около 40 тонн польских яблок уничтожены в Себеже

На полигоне твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены две партии свежих яблок общим весом 38 тонн, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Уничтоженные фрукты были задержаны ранее, на территории Псковской области в рамках совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом товаров из Белоруссии. Грузы перемещались без сопроводительных документов.

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