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Денис Иванов: Ответственность перед избирателями - тяжёлое чувство

Директор ООО «Центр кровельных систем» Денис Иванов, одержавший победу в округе №15 на предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Псковскую городскую Думу, прокомментировал свой результат Псковскому агентству информации.

Он отметил, что в течение двух месяцев в ежедневном режиме общался с людьми. «В день проводил по три-четыре встречи. Со всеми, кто хотел, я встречался. Это залог моего успеха. Честно говоря, устал», - признался кандидат и добавил, что всё больше начинает чувствовать ответственность перед избирателями. «Должен сказать, что это тяжёлое чувство», - отметил он.

По словам Дениса Иванова, первое место не стало для него неожиданностью. «Не зря я как следует два месяца работал каждый день. Можно было бы показать лучший результат. Жаль, что у нас есть аполитичные граждане, которые совершенно не интересуются политикой. Вроде, проблем много, решать их нужно, но люди совершенно не хотят их решать. Если бы самосознание у избирателей просыпалось, то результат мог быть ещё лучше, и я бы в долгу не остался», - подытожил он.

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