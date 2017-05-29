Валерий Тюменцев ожидал достигнутого результата на предварительном голосовании «Единой России»

16:53, 29 мая 2017, ПАИ

Директор МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев ожидал достигнутого результата на предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Псковскую городскую Думу. Об этом он заявил Псковскому агентству информации. Напомним, в округе № 5 Валерий Тюменцев набрал 48%, первый результат – 56% - у главы Пскова Ивана Цецерского.

Валерий Тюменцев рассказал, что в течение двух месяцев была проделана большая работа. «Команда моя отработала очень хорошо, я ей благодарен за это. Результат меня радует, честно говоря», – отметил он.

Участник предварительного голосования рассказал, что в округе проводились встречи с жителями, коллективами учреждений, выслушивались все пожелания, оказывалась реальная помощь в благоустройстве. «По 3-4 встречи в день проводились. Всё исходили ногами, сам встречался с жителями», - добавил он.

«Это ожидаемый результат для меня», - заключил Валерий Тюменцев.