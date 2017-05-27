Пьяного водителя без удостоверения остановили в Новосокольниках сотрудники Росгвардии

17:25, 29 мая 2017, ПАИ

Пьяного водителя без удостоверения остановили в Новосокольниках сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области заметил автомашину, водитель которой вел себя на дороге неадекватно и грубо нарушал Правила дорожного движения. На улице Тихмянова автомобиль удалось заблокировать. 39-летний водитель был задержан и передан сотрудникам ДПС.

Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.