«Семёрку» пенсионера обокрала судимая великолучанка

16:28, 29 мая 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили безработную женщину, подозреваемую в краже имущества из автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 22 мая на проспекте Гагарина 34-летняя ранее судимая гражданка проникла в автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 70-летнему мужчине, и похитила барсетку с документами и деньгами в сумме 10 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая установлена. Похищенная барсетка изъята. Проводится расследование.