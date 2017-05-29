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Общество

Команда «Псковэнерго» победила на соревнованиях профмастерства по учёту электроэнергии

Победой команды филиала «Псковэнерго» завершились первые в ПАО «МРСК Северо-Запада»  соревнования профессионального мастерства по учету электрической энергии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Первенство проходило 25-26 мая в поселке Терволово Ленинградской области. Серебро состязаний увезла домой бригада «Вологдаэнерго», бронзовые медали завоевали специалисты «Карелэнерго». 

Семь этапов соревнований включали в себя проверку знаний правил и норм по выполнению работ с приборами учета электроэнергии, проверку технического состояния и схем включения счетчиков электроэнергии, замену счетчиков, проверку правильности программирования однофазного и трехфазного интеллектуального прибора учета. Также команды демонстрировали знания основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, навыки выявления хищений электроэнергии, в том числе умение оформлять акты о неучтенном потреблении. Седьмым этапом навыки ввода данных в автоматизированную информационную систему «Транспорт электроэнергии».

После вручения наград главный судья соревнований, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Вадим Федоров поделился, что прошедшие соревнования стали для многих участников неким зеркалом, в котором можно увидеть свои  сильные и слабые стороны, и в дальнейшем работать над ними.

О борьбе с энерговоровством в Псковской области рассказал капитан команды «Псковэнерго» - победителя соревнований профмастерства специалистов по учету электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» Игорь Федоров.

«Наша работа – это контроль потребления и учет электроэнергии. Мы устанавливаем приборы учета и следим за правильностью показаний как у юридических, так и у физических лиц. И, конечно же, боремся с безучетным потреблением электроэнергии, - отметил он. - Энерговоровство из сетей «Псковэнерго»  встречается довольно-таки часто. Потребители пытаются «сэкономить» незаконными способами. Один из самых распространенных – магниты, которые устанавливаются на приборы учета. Также используют специальные «заряженные» счетчики, которые искажают показания. Есть и другие приспособления, которые встраиваются в счетчики и могут ими управлять. Недобросовестные потребители делают набросы на линии электропередачи, «врезаются» в кабель до прибора учета и т. д. Но технические возможности энергетиков сегодня позволяют выявлять любые формы безучетного потребления путем измерения показателей тока, сравнения и сопоставления с полезным отпуском, который фактически был передан потребителю.  Проще говоря, если где-то убыло, значит где-то прибыло или кто-то украл. И мы видим, кто именно. Воспользовавшись дополнительными средствами контроля и современными измерительными приборами, сопоставив данные и сведя балансы, мы находим любые нарушения. Использование даже самых изощренных методов хищений электроэнергии у нас не останется безнаказанным благодаря тщательным проверкам.

Сегодня для увеличения эффективности контроля мы все чаще выносим счетчики на опору на границе балансовой принадлежности, чтобы всегда иметь к ним доступ, применяем антимагнитные пломбы, устанавливаем счетчики с дистанционной передачей данных и надежной защитой.

В нашей службе работают только профессионалы своего дела, квалифицированные специалисты с высшим образованием и отточенными навыками в своем деле. В нашей команде на соревнованиях – мастер, инженер и два электромонтера. Все они имеют опыт работы более 15 лет и знают свое дело досконально.

Хочу обратиться к потребителям: проще, надежнее и выгоднее оплачивать электроэнергию четко в срок по показаниям счетчика, которые должны быть достоверны. Если Вы видите, что Ваш счетчик по каким-то причинам стал некорректно работать или остановился, нужно немедленно сообщить о неисправности энергетикам. Напомню, что по нынешнему российскому законодательству потребитель несет ответственность как за действия, направленные на сокрытие и искажение показаний, так и за бездействие, способствующее безучетному потреблению. Если вы добросовестный потребитель, то во избежание серьезных штрафов нужно незамедлительно обратиться к нам по единому телефону доверия «Псковэнерго» (8112) 597-345 или на номера телефонов ОАО «Псковэнерговгент», указанные  в счетах за электроэнергию. Мы незамедлительно  устраним неисправность».

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