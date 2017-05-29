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Общество

Перевозимых без корма и воды телят вернули в Белоруссию псковские ветеринары

В деревне Черная Грязь Себежского района пресечен ввоз 45 телят из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Живой груз везли, минуя посты ветеринарного контроля в деревне Лобок Невельского района и деревне Долосцы Себежского района, с нарушениями ветеринарно-санитарных правил транспортировки: в двух ярусах, в не предназначенном для перевозки животных автомобиле «Газель», покрытом тентом, без привязи, без корма и воды.

Кроме того, на 28 телят у перевозчика не нашлось сопроводительных документов.

Отправителем животных значился ИООО «БиссолоГабриэлеФарм» (Белоруссия), получателем - физическое лицо, зарегистрированное в Краснодарском крае.

В итоге сотрудники Россельхознадзора приняли решение о возврате молодняка в Белоруссию.

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