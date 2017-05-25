Псковичей наградили за успехи в области культуры

16:55, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая в Пскове прошла торжественная церемония награждения за особые достижения в сфере культуры «Ассамблея звезд-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участников творческих коллективов, воспитанников детских музыкальных школ и школ искусств города, а также их руководителей чествовали за их достижения в области культуры и искусства, высокие результаты в художественном образовании, активное участие в культурной жизни города.

Талантливых юных псковичей приветствовал заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов. «Псков гордится достижениями своих жителей - музыкантов, художников, писателей, исполнителей различных направлений и стилей», - отметил он.

В свою очередь заместитель главы администрации города Мария Михайлова пожелала псковским «звездочкам» на пути к вершинам не забывать тех, кто был рядом с ними все это время - педагогов и родителей: «Они всегда поддерживали вас, согревали вас своим теплом и любовью». Она подчеркнула, что сегодня ребята строят новую историю родного города, который будет с ними в сердце всю их жизнь, где бы они ни находились.

И. о. начальника Управления культуры администрации города Вячеслав Рахман поздравил участников церемонии с заслуженными наградами и отметил, что не перестает восхищаться достижениями псковичей в хореографическом искусстве, оригинальном жанре, живописи и других сферах.

В ходе церемонии прозвучали композиции в исполнении воспитанников музыкальных школ города. Мероприятие закончилось общей фотографией на память, которая будет помещена в традиционный фотоальбом «Ассамблея звезд-2017».