Псковская область: Отдых для души и тела. Часть вторая

10:47, 01 июня 2017, ПАИ

Псковское агентство информации представляет вторую часть путеводителя по Псковской области, в котором собраны лучшие места для приятного отдыха.

Гостевая усадьба «Лесной оазис»

«Лесной оазис» расположен в одном из самых живописных мест региона - на берегу Лутовского озера в 38 километрах от Пскова. Это идеальное место как для спокойного и расслабленного досуга на природе, так и для активного загородного времяпрепровождения.

В сосновом бору, где находится усадьба с комплексом строений, открывается великолепный вид на зеркальную водную гладь. Свободный выход к лодочному причалу на берегу озера даст возможность гостям в полной мере насладиться прекрасными пейзажами.



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»



Фото: Гостевая усадьба «Лесной оазис»

















На территории гостевой усадьбы «Лесной оазис» можно разместиться в уютных коттеджах в деревенском стиле. К услугам гостей - беседки, оборудованные мангальными зонами, детская площадка, волейбольная площадка, русские бани. Есть автостоянка.

Кроме того, на территории усадьбы находится банкетный дом, в котором можно провести любое праздничное или корпоративное мероприятие.

Гостевая усадьба «Лесной оазис» идеально подходит для желающих отдохнуть вне многолюдья туристических баз и ощутить единение с природой. Чистота лесного воздуха, тишина и радушный прием будут манить вас вернуться в эти места снова и снова.

Усадьба расположена вблизи деревни Заборовка Псковского района.

Телефон: +7-921-506-20-20

Адрес в Интернете: ЛЕСНОЙ-ОАЗИС.РФ

Социальные сети: «ВКонтакте» - https://vk.com/lesnoy_oazis

Учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье»

Сложно найти более привлекательное место для тихих прогулок по лесным тропам, чем учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье», расположенное вблизи музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», на окраине поселка Пушкинские Горы. Неповторимая красота здешних мест завораживает, а пьянящий воздух Пушкиногорья, наполненный ароматами ягод, грибов и хвои, дарит прилив сил и энергии.

Приезжающих в «Пушкиногорье» приветливо встретят и разместят в одно-, двух-, трёх- или четырёхместных номерах со всеми удобствами. Для любителей уединённого отдыха – четырёхместные комфортабельные коттеджи со стильным интерьером, камином, верандой и балконом. Для более взыскательных клиентов – двухместные номера полулюкс.

О питании отдыхающих позаботятся высококлассные повара. Светлая столовая на 250 посадочных мест, банкетный зал на 50 мест и уютное кафе всегда готовы к встрече посетителей.

На территории учреждения есть множество уютных уголков для уединенного отдыха, общения с друзьями. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, в «Пушкиногорье» работает пункт проката спортивного инвентаря (велосипеды, теннис, бадминтон – летом; санки, финские сани - зимой). Любителей покатать шары по зелёному сукну ждут в бильярдном зале, для поклонников дискотек есть танцевальный зал, а для книгочеев открыта библиотека.

Желающих попариться ждёт настоящая русская баня, раскалённая каменка, березовые и дубовые веники, а после парилки - самовар с обжигающим травяным чаем. Для тех же, кто предпочитает сухой пар, в «Пушкиногорье» есть финская сауна с комнатой отдыха, камином и бассейном.

На территории «Пушкиногорья» работает медицинский пункт.

Для туристов, путешествующих на автомобиле, имеется охраняемая автостоянка.

«Пушкиногорье» - прекрасное место для проведения деловых встреч. Комфортабельные актовые залы на 150 и 200 мест, оснащённые звуковым оборудованием и wi-fi, и современные конференц-залы на 40-50 мест позволяют проводить здесь семинары и конференции. Возможность размещения делегатов в удобных номерах не ограничивает время общения одним днём.

Соседство с Пушкинским музеем-заповедником культурным достоянием мирового значения позволит совместить деловую программу с культурной.

Телефоны: +7(81146)2-18-51, +7(81146)2-15-35, +7(81146)2-16-28.

Адрес в Интернете: http://www.pgtur.ru

Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»

Праздничное настроение и незабываемый отдых ждут туристов в псковском культурно-развлекательном комплексе «Раздолье». Здесь к услугам посетителей - гостиничный комплекс, пешеходно-беговые и велосипедные маршруты.

В «Раздолье» обустроена зона активного отдыха «Верёвочный парк» на площади в 2 гектара, где можно почувствовать себя чемпионом, преодолевая каждый этап, а летом откроется многофункциональный спортивно-игровой комплекс для взрослых и детей с аттракционами.



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»



Фото: Культурно-развлекательный комплекс «Раздолье»































После прохождения веревочных препятствий гости смогут отдохнуть в ресторане-кафе «Облако», интерьер которого сочетает в себе элементы городского кафе, концертного зала с полноценной музыкальной сценой и уютного лаунж-бара. Большие окна светлого зала открывают роскошный вид на живописные декорации чистой природы загородного культурно-развлекательного комплекса «Раздолье». Вместимость - 350 человек, это даёт возможность проведения масштабных мероприятий. В спектр услуг входят проведение свадеб, детских праздников, корпоротивов, аренда беседок

Если вы планируете путешествие по России с проездом через Псковскую область, обязательно загляните в «Раздолье», и незабываемый отдых вам обеспечен!

Центр находится в Пскове на Зональном шоссе, 48.

Телефоны: +7(8112)795-732, +7(8112)795-731, 8-953-237-17-71.

Адрес в Интернете: razdolie.su

Электронный адрес: pskovrazdolie@yandex.ru.

Кафе «Легенда»

В нашей жизни много прекрасных моментов и поводов для торжества - юбилей, выпускной, свадьба, встреча выпускников… Любой праздник, проведенный в кругу друзей и близких, запомнится и подарит много приятных эмоций. Но важно не только с кем мы проводим такие минуты, но и где. Идеальное место для торжеств – кафе «Легенда» в гостинице «Ольгинская» на берегу Великой в Пскове.

Название не случайно: кафе расположено в части города, где легенды оживают на каждом шагу. Из окон кафе открывается вид на древний Псковский кремль и Троицкий собор, а буквально в нескольких десятках метров находится Ольгинская часовня. Без нее в Пскове не обходится ни одна свадьба. Здесь молодожёны выпускают голубей и вешают на перила замки с трогательными и торжественными клятвами навсегда быть вместе. А в нескольких метрах от часовни – Ольгинский крест на месте, где Ольга предрекла: «Быть здесь великому и славному граду!»



Фото: Кафе «Легенда»



Фото: Кафе «Легенда»



Фото: Кафе «Легенда»



Фото: Кафе «Легенда»



Фото: Кафе «Легенда»



Фото: Кафе «Легенда»











Для проведения праздника посетители могут выбрать любой из трех залов кафе «Легенда»: большой зал - на 50-55 гостей и два банкетных зала – на 15-25 гостей. Для удобства посетителей каждое из помещений имеет отдельный вход, комнату для отдыха и туалет. В большой зал кафе «Легенда» гости попадают из просторного и красивого фойе гостиницы. Интерьер помещения выполнен в классическом стиле, здесь проходят торжественные мероприятия с большим количеством гостей. Для проведения дня рождения или любого другого праздника в узком кругу кафе «Легенда» предлагает два банкетных зала меньшего размера. Большой плазменный телевизор, музыкальный центр, а также специально оборудованное мягкой мебелью помещение для отдыха создадут атмосферу комфорта и уюта.

Сотрудники кафе «Легенда» разработают индивидуальное банкетное меню из блюд русской и европейской кухни (холодные, горячие, мясные и рыбные блюда, салаты, десерты), обеспечат музыкальное сопровождение мероприятия. Также по желанию клиентов возможно приглашение артистов или особое оформление банкетного зала (белые и золотистые «фуршетные юбки», чехлы и банты на стулья).

С понедельника по четверг банкет в «Легенде» можно устроить по цене от 700 рублей за человека, с пятницы по воскресенье - от 1000 рублей за человека. Отведать вкусный бизнес-ланч за 130 рублей можно по будням с 13:00 до 16:00. Возможно и обслуживание туристических групп до 120 человек одновременно.

Какой бы из залов кафе вы не выбрали, праздник запомнится приятной атмосферой, изысканными блюдами и приветливым обслуживающим персоналом.

Кафе «Легенда» расположено в Пскове на Пароменской, 4 в гостинице «Ольгинская».

Телефоны: 57-35-21, 57-19-91.

Авиацентр «Серёдка»

Лучшим подарком себе и близким станут незабываемые эмоции от полета на самолете над Псковом, который может организовать авиацентр «Серёдка», владеющий собственным парком воздушных судов.

Все самолёты имеют российскую регистрацию и свидетельство летной годности. Это подтверждает гарантированную исправность техники и контроль за техническим состоянием воздушных судов государственными органами и Росавиацией. В штате авиацентра - только опытные пилоты-инструкторы, имеющие действующее пилотское удостоверение. Члены экипажа и гражданская ответственность застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все самолёты оборудованы баллистической парашютной спасательной системой, что гарантирует безопасность полетов.

Во время полёта нет значительных перегрузок и поэтому почти нет ограничений по здоровью: только небо и эмоции!



Фото: Авиацентр «Серёдка»



Фото: Авиацентр «Серёдка»



Фото: Авиацентр «Серёдка»



Фото: Авиацентр «Серёдка»



Фото: Авиацентр «Серёдка»



Фото: Авиацентр «Серёдка»











Во время полёта над береговой линией Псковского озера вы увидите Талабские острова, Елизаровский монастырь, бескрайние водные просторы и потрясающую природу. В небе вы будете порядка 30 минут.

Второй маршрут проходит вдоль реки Великой и над Псковом. Помимо Талабских островов с высоты птичьего полёта можно будет лицезреть устье реки Великой, памятник Александру Невскому, Троицкий собор, Елизаровский монастырь и другие достопримечательности в окрестностях Пскова. Продолжительность - 60 минут.

Маршрут можно скорректировать с учетом ваших пожеланий и правил использования воздушного пространства.

К прогулочному полёту допускаются подростки с 14 лет, а до достижения этого возраста требуется согласие родителей.

Собравшись в небо, не забудьте захватить фотоаппарат или видеокамеру!

Авиацентр находится в 35 км севернее Пскова. Поворот с трассы Р-60 (Псков - Гдов) - в деревне Грядище по указателю аэродром «Серёдка».

Телефон: (8112) 20-17-17

Адрес в Интернете: https://seredka.aero/

Добро пожаловать в Псковскую область!