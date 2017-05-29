Дмитрий Барабанов благодарен жителям своего округа за результаты предварительного голосования

17:59, 29 мая 2017, ПАИ

Действующий депутат Псковской городской Думы, директор ООО «Базовый элемент» Дмитрий Барабанов благодарен жителям округа №14 за результаты предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Псковскую городскую Думу. Об этом он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации.

Напомним, Дмитрий Барабанов с 53% голосов занял первое место по округу.

«Такого результата удалось добиться, конечно, благодаря жителям округа, которые отдали за меня свои голоса, - подчеркнул Дмитрий Барабанов. - Накануне предварительного голосования мы с жителями провели большое количество встреч, субботников. Люди активно отозвались на предложение по благоустройству дворов, согласились с тем, что благоустройство должно быть не случайным, не разовым, а постоянным. Я им помог. Мы сначала собирались, определяли проблематику двора, дату субботника. Затем люди дружно выходили и наводили порядок, восстанавливали спортивные сооружения, скамейки, вскапывали клумбы, подкрашивали, освежали всё. Плотно и дружно вместе поработали».