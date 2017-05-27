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Планшет и карту украл великолучанин у спящего собутыльника

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в Великих Луках 35-летний горожанин пригласил знакомого к себе в гости в дом по улице Малышева. После совместного распития спиртного хозяин заснул, а гость воспользовался этим и похитил из его квартиры планшетный компьютер и банковскую карту. Более того, в документах он нашел листок с пин-кодом  карты владельца, с которой впоследствии снял более 20 тысяч рублей. 

Потерпевший обратился за содействием в полицию. Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и  установили личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 37-летний великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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