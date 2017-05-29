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Сетоские пироги попробовали участники конференции «Диалог Форт Росс» в Печорском районе

Участники международной конференции «Диалог Форт Росс» побывали в музее-усадьбе народа сето и познакомились с его обычаями и культурой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в деревню Сигово Печорского района прибыли около 100 гостей, в том числе губернатор Псковской области Андрей Турчак, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол США в России Джон Теффт.

Представительную делегацию встретила заместитель директора музея-заповедника «Изборск», председатель печорской районной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк. Она рассказала гостям об истории своего народа и провела экскурсию по музею.

Участникам международной конференции показали усадьбу и провели мастер-класс по варению сыра. «Ничего плохого в этом производстве нет, все абсолютно натуральное», — сказал по его итогам Михаил Швыдкой. «Сыр очень вкусный получается», — добавил Андрей Турчак.

Посетителям музея также продемонстрировали мастер-класс по ткачеству половиков и поясов, а затем угостили сетоскими пирогами, компотом из тыквы и ревеня и сыром с тмином.

Во дворе усадьбы сетоские дети исполнили народные песни, а вместе с участниками ансамбля «Очелье» гости поводили хороводы.

Напомним, в Пскове и Изборске проходит российско-американский форум «Диалог Форт Росс». В нем принимают участие политики, культурные деятели, эксперты и представители крупнейших предприятий. Форум нацелен на установление сотрудничества и преодоление противоречий между двумя странами. В этом году конференция посвящена теме сохранения развития малых музеев и музейных брендов, а также развитию энергетики как важной части геополитики России и США. Международная конференция «Диалог Форт Росс» с 2012 года проходит в США. С инициативой провести мероприятие в России выступила спонсор форума ПАО «Транснефть». Крепость Форт-Росс является побратимом крепости «Изборск».

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