Конкурс проектов НКО в области языка, культуры и межнационального сотрудничества стартует в Псковской области 6 июня

18:00, 29 мая 2017, ПАИ

Конкурс НКО по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации начнется 6 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Управление внутренней политики, такое решение приняли члены конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО 29 мая.

Общий объем предоставляемых по конкурсу субсидий составит более 2,8 млн рублей, максимальный размер каждой составит 200 тыс. рублей.

Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории Псковской области на 2014–2020 годы».

Всего в текущем году на поддержку социально ориентированных НКО из областного бюджета планируется выделить 5 млн рублей.