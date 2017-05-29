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Общество

К вопросу повышения пенсионного возраста необходимо подходить взвешенно, считает Елена Бибикова

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова разъяснила жителям Дедовичского и Дновского районов ключевые направления Стратегии развития пенсионной системы, Стратегии действий в интересах женщин и Стратегии в интересах старшего поколения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Парламентарий подчеркнула, что главная задача Стратегии в интересах старшего поколения - продление активного долголетия, которому способствует достойное материальное положение пенсионеров, самореализация и востребованность обществом.

По словам Елены Бибиковой, Стратегия в интересах женщин определяет приоритетные направления государственной политики в данной сфере. Одно из существенных направлений Стратегии – создание условий для развития женского предпринимательства. «Сегодня по разным оценкам доля женщин в бизнесе составляет от 27 до 37 процентов, - рассказала сенатор, – и, надо отметить, что именно женщины больше, чем мужчины настроены на выпуск социально ориентированной продукции».

На встрече обсуждались новшества в системе пенсионного обеспечения. В частности, по инициативе Комитета по социальным вопросам в этом году принят законопроект, предусматривающий выплату пенсии пенсионеру, прекратившему трудовую деятельность, в новых проиндексированных размерах, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Тогда как сейчас пенсионеры, уволившиеся с работы, получают пенсию с индексациями только через 3-4 месяца после увольнения из-за административных процедур Пенсионного Фонда.

В ходе встречи член Совета Федерации затронула тему повышения пенсионного возраста и напомнила, что закон, устанавливающий возраст выхода на пенсию для женщин - 55 лет, а для мужчин - 60 лет, был принят в 1918 году и с тех пор не менялся. При этом продолжительность жизни в стране значительно увеличилась, растет численность пенсионеров, и, по прогнозам, к 2030-му году число пенсионеров и работающих граждан сравняется. Кроме того, при выходе на пенсию, большинство продолжает работать, и не только по материальным причинам, но потому, что чувствует в себе силы продолжать трудовую деятельность.

«Однако прежде чем принимать решение о повышении пенсионного возраста, необходимо точно и детально просчитать все последствия, - подчеркнула законодатель. - Если и повышать пенсионный возраст, то это нужно делать поэтапно, продумать на сколько и с какого периода, чтобы не получить негативных последствий, как например, дефицит рабочих мест на рынке труда для молодежи».

Житель Дедовичского района в беседе с сенатором предложил переименовать формулировку «пенсия по старости» на «пенсия по возрасту», так как, по его мнению, многие в 55 и 60 лет не чувствуют себя стариками. «Такой вопрос уже обсуждался в Совете Федерации, - ответила парламентарий, - но пенсия назначается государством не только по возрасту, но в зависимости от стажа, от отчислений в Пенсионный Фонд и других факторов».

В Дновском районе жители интересовались системой пенсионных баллов. «Чтобы получить право начисления страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных баллов, - отметила сенатор. - При начислении страховых взносов, с 1 МРОТ определяется 1 балл. Для определения права на пенсию по старости необходимо иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов. Если гражданин получает «серую» зарплату в 1 МРОТ, на нее начисляются страховые взносы в ПФР, и ему нужно отработать 30 лет, чтобы право на пенсию по старости».

На встрече с жителями районов Псковской области Елена Бибикова сообщила, к концу этого года Минюст определит юридический статус самозанятых граждан. «Сейчас в России около 75 миллионов трудоспособного населения. Из них по разным подсчетам 15-18 миллионов — не работают официально. Они не участвуют в формировании внебюджетных фондов ФОМС и Пенсионного фонда, но при этом имеют право и на бесплатное медицинское обслуживание, и на минимальную пенсию. Поэтому необходимо, создать такую систему, чтобы самозанятые граждане также делали отчисления во внебюджетные фонды».

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