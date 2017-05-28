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Спорт

Более тысячи участников собрали в Гдове соревнования по спортивному ориентированию

27 мая в Гдове прошли всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2017».  Состязания собрали более тысячи участников, сообщил Псковскому агентству информации руководитель региональной общественной организации «PRO Спорт»  Александр Кузьмин.

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта России, администрация Псковской области, администрация Гдовского района.

«Спортивный клуб по ориентированию «Русь» подготовил спортивную карта центральной части Гдова. Весь праздник проходил на центральной площади города. За 12-летнюю историю проведения этих соревнований, это 12-й район Псковской области, куда пришли массовые всероссийские состязания такого уровня», - отметил Александр Кузьмин.

Победители определялись в 18 возрастных группах. Победители и призёры награждены кубками и медалями Министерства спорта России. Самые маленькие спортсмены награждены призами от депутата Псковского областного Собрания депутатов, регионального координатора партийного проекта ВПП «Едина Россия» «Детский спорт» Юрия Сорокина.

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