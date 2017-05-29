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Общество

С 29 мая по 13 мая продукцию Псковского мясокомбината можно купить со скидкой

С 29 мая по 13 мая продукцию Псковского мясокомбината можно купить со скидкой. Соответствующая акция проходит в магазинах торговой сети «Бизон», сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Так, колбаса «Краковская ГОСТ» стоит 389 рублей за килограмм, вареная колбаса «Филейная» — 229 рублей за килограмм, сосиски «Докторские» — 222 рубля за килограмм, сервелат «Зернистый» - 269 рублей за килограмм, филе куриное в панировке — 199 рублей килограмм.

Для пикника псковичам предлагают приобрести новинки: купаты «Имеретинские» - 259 рублей за килограмм, колбаски «Шашлычные» — 289 рублей за килограмм, свинину для шашлыка в маринаде «Французский сад» - 289 рублей килограмм, люля-кебаб — 24,30 рублей 100 граммов.

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