Кредитом доверия назвал Григорий Стороненков свой результат на предварительном голосовании

18:10, 29 мая 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы, директор ООО «Псковтехгаз» Григорий Стороненков поблагодарил жителей округа № 12 за высокое доверие, которое они оказали ему в результате предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в гордуму нового созыва. «Я всегда говорил, что у нас в округе живут неравнодушные люди», - заявил депутат корреспонденту Псковского агентства информации.

Он отметил, что люди в очередной раз выдали ему кредит доверия, и достигнутый показатель – это результат совместной работы с жителями округа. Напомним, Григорий Стороненков набрал в ходе предварительного голосования 89% голосов.

Он добавил, что ведется ежегодная, ежемесячная работа. «Надо просто слушать людей, рассказывать о возможностях, которые мы можем совместно достичь, и достигать поставленных целей, которые отражены были в программах развития округа. Это просто обыкновенная работа», - сказал народный избранник.