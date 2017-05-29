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Кредитом доверия назвал Григорий Стороненков свой результат на предварительном голосовании

Депутат Псковской городской Думы, директор ООО «Псковтехгаз» Григорий Стороненков поблагодарил жителей округа № 12 за высокое доверие, которое они оказали ему в результате предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в гордуму нового созыва. «Я всегда говорил, что у нас в округе живут неравнодушные люди», - заявил депутат корреспонденту Псковского агентства информации.

Он отметил, что люди в очередной раз выдали ему кредит доверия, и достигнутый показатель – это результат совместной работы с жителями округа. Напомним, Григорий Стороненков набрал в ходе предварительного голосования 89% голосов.

Он добавил, что ведется ежегодная, ежемесячная работа. «Надо просто слушать людей, рассказывать о возможностях, которые мы можем совместно достичь, и достигать поставленных целей, которые отражены были в программах развития округа. Это просто обыкновенная работа»,  - сказал народный избранник. 

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