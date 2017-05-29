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Пскович забил до смерти свою мать

В Пскове расследуется уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения в одной из квартир на улице Западной тела 67-летней хозяйки с множественными кровоподтеками и ссадинами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 27-летний безработный сын потерпевшей, который в ночь на 10 мая, употребляя спиртные напитки у друзей, узнал по телефону, что затапливает проживающих под ним соседей. Прибыв домой, он обнаружил свою мать в алкогольном опьянении и поврежденную в туалете сантехнику. Выражая недовольство, он нанес потерпевшей множество ударов в область головы и туловища. В результате травмы головы пожилая женщина скончалась.

В тот же день мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время предполагаемому преступнику назначена психиатрическая судебная экспертиза. 

 

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