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Бывший псковский предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребёнком

В Пскове бывший индивидуальный предприниматель оштрафован за невыплату пособия по уходу за ребенком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Установлено, что в период с 2013 по 2014 год коммерсант, имея реальную возможность и располагая достаточным количеством денег, из личной заинтересованности не выплатил своему главному бухгалтеру пособие по уходу за ребенком. Сумма задолженности составила свыше 100 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина в полном объеме возместил причиненный потерпевшей материальный ущерб. Учитывая это обстоятельство, суд на основании статьи 25.1 УПК РФ прекратил уголовное дело в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. 

 

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