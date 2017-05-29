Лучших учеников и педагогов города чествовал сегодня глава Пскова

19:43, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая в Доме детского творчества города Пскова состоялась церемония награждения «Ассамблея звезд» за особые достижения в учебной и внеурочной деятельности обучающихся и их педагогов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торжественную церемонию награждения открыл глава Пскова Иван Цецерский. Он поблагодарил ребят за умение совмещать учебу с занятиями наукой, спортом, искусством: «Вы сегодня лучшие среди своих сверстников. Вы не просто звезды, а маяки, на которых нужно ровняться и брать с вас пример. Спасибо родителям и педагогам, которые вкладывают в ребят всю свою душу». Затем И. Цецерский вручил грамоты директорам школ города, талантливым ученикам и их педагогам.

«За последние 16 лет на звездном небосклоне нашего города в сфере образования зажглись порядка 4000 звезд, и вы сегодня вступаете в их ряды. Вы проделали большую работу и достигли высоких результатов», - отметила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

Также со словами благодарности к школьникам за знания, труд, терпение, упорство и талант обратилась заместитель главы администрации города Мария Михайлова. Она пожелала ребятам дальнейших успехов.

В свою очередь начальник Управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев отметил, что «Ассамблея звезд» вызывает чувство гордости за муниципальное образование. «Радует, что ребята научились доказывать свою самостоятельность уже в школе. Вас по праву можно назвать победителями! Желаю вам выбрать правильный жизненный путь», - добавил он.

Праздничным подарком для всех стало выступление творческих коллективов.

Добавим, церемония награждения «Ассамблея звёзд» в сфере образования города стала традицией. В Пскове чествуют победителей и призеров областного этапа, окружных и заключительных этапов Всероссийских предметных олимпиад, победителей областных предметных конкурсов «Юные дарования», лауреатов и призеров областных, всероссийских и международных конкурсов и научно-практических конференций.