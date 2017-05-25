Шедевры из собрания музеев Московского кремля в фотографиях выставлены в Изборске

19:57, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая в музее-заповеднике «Изборск» (Печорский район) открылась выставка фоторабот из собрания музеев Московского кремля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, экспозиция организована в рамках международной конференции «Диалог Форт Росс», которая впервые с 2012 года проходит в России. Местом для проведения российской части форума выбраны Псков и Изборск.

Перед церемонией открытия гостям музея показали отреставрированную к 1150-летнему юбилею крепость, вид на Изборско-Мальскую долину, который открывается с башни Луковки, провели по музеям-усадьбам и познакомили с основными экспозициями музея, которые на 80% состоят из предметов быта и личных вещей изборян.

Церемония открытия выставки прошла в Изборской крепости. Ее участников приветствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он выразил признательность руководству музеев Московского кремля за три открытые экспозиции и надежду на то, что они останутся в музее. «Уверен, что сегодняшнее мероприятие позволит стереть налет, образовавшийся на отношениях России и США, и внесет свой вклад в их развитие», — сказал глава региона.

Президент компании «Транснефть» Николай Токарев назвал экспонаты выставки «интересными и познавательными артефактами». Он отметил, что компания «Транснефть» участвует во многих больших культурных проектах в регионах России и активно сотрудничает с музеями Московского кремля, а также с музеем-заповедником «Изборск». «Символично, что сегодня здесь, в Изборске, сошлись наши усилия», — сказал Н. Токарев и вручил директору музея-заповедника «Изборск» Наталье Дубровской сертификат на издание летописного свода Иоанна Грозного в 40 томах.

В свою очередь заместитель директора музеев Московского кремля Елена Миловзорова отметила, что это первая в Изборске выставка музеев кремля, но не последняя. Она также добавила, что сотрудники постарались разнообразно представить экспозицию музеев.

Так, на первом этаже дома-усадьбы купца Белянина продемонстрированы фотоработы с изображением посольских даров из стран Европы и Востока. Среди подношений русским царям значатся лучшие образцы парадного европейского серебра, конского убранства, дорогого оружия, произведения из экзотических материалов, модные настольные украшения и предметы роскоши.

На втором этаже усадьбы размещены светописные портреты предметов Оружейной палаты, выполненные в технике амбротипии — «бессмертного отпечатка». Для их создания фотографы использовали запатентованный в XIX веке способ монтирования снимков, при котором слой с изображением поливался лаком и накрывался вторым стеклом. «Запаянная» между двумя стеклами без доступа воздуха фотография могла сохраняться очень долго.

Экспозиция включает фотографии государственных регалий, среди которых знаменитая Шапка Мономаха, предметы парадного церемониала, уникальные памятники из коллекции знаменитой фирмы Фаберже, коронационные платья и троны.

Фотоработы размещены и на стене крепости Изборска. Они посвящены парадному оружию и воинской славе. На фотографиях воспроизведены коллекция оружия русских царей XVI - XVII веков и собрание парадного и охотничьего оружия российских императоров XVIII – начала XIX. Здесь же представлены и фотографии экспонатов из уникальной коллекции наград Российской империи.

В галерее музея истории города Печоры демонстрируются фотоработы с видами Московского кремля в разные времена года.

Выставка фоторабот продолжает традицию показа экспонатов музеев Московского кремля в городах России и ближнего зарубежья в тесном сотрудничестве с ПАО «Транснефть». Она будет работать в течение всего лета.