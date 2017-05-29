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Соцсфера

Псковские студенты-сироты встретились со своими помощниками из Нидерландов

27 мая состоялась традиционная встреча участников Международного образовательного проекта стипендиальной поддержки студентов-сирот, который Псковское областное отделение Российского детского фонда реализует совместно с благотворительным фондом «Rusland Direct» (Нидерланды). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

Фото Детского фонда

Помимо действующих стипендиатов на встречу приехали выпускники предыдущих лет со своими семьями.

Сотрудники Детского фонда вместе с представителями «Rusland Direct» во главе с президентом Хансом Вроником обсудили итоги прошедшего учебного года, торжественно вручили именные сертификаты на стипендию новичкам проекта и почетные дипломы выпускникам этого года, а также поощрили лучших студентов именной премией за академические, социальные и творческие успехи. 

Фото Детского фонда

«Программу мероприятия украсили творческие номера, которые сами студенты приготовили для своих благотворителей: яркий цирковой номер, который все смотрели с замиранием сердца, показ коллекции собственноручно сшитой одежды с участием самого Ханса Вроника. Настоящим сюрпризом для зарубежных гостей стала исполненная стипендиатами песня на голландском языке, которую в конце дня гости спели хором со студентами еще раз», - рассказали в Детском фонде.

Фото Детского фонда

По признанию самих участников стипендиального проекта такие ежегодные слёты очень важны. «Такие встречи также дают возможность выразить свою благодарность, а это очень важно для нас. Встречи дают очень сильную мотивацию для дальнейшего развития во всех возможных сферах, также они показывают, что совсем не сложно быть добрым человеком и помогать людям», - сказал один из них.

Фото Детского фонда

Напомним, что стипендиальный проект Псковского детского фонда поддерживают благотворители из США, Нидерландов, Норвегии и Австрии. На январь 2017 года насчитывался 91 стипендиат. В рамках проекта студенты-сироты на протяжении всего периода своего обучения ежемесячно получают именную образовательную стипендию наряду с психосоциальным сопровождением.

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