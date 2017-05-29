Житель Усвятского района осужден за незаконное приобретение и хранение марихуаны

20:16, 29 мая 2017, ПАИ

Невельский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя Усвятского района, который незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство в значительном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что подсудимый в августе 2016 года обнаружил куст дикорастущей конопли и умышленно, для личного употребления, оборвал сухие листья, измельчил их и упаковал в полимерный пакет. Пакет с наркотическим средством он позже спрятал в дупле дерева в Невеле и в апреле 2017 года забрал его для употребления. Однако в тот же день в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» подсудимый был доставлен в отдел полиции, где в ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят пакет с марихуаной, масса которой, в перерасчете на сухое вещество, составила 26,5 грамма.

Подсудимый полностью признал свою вину. Отягчающим наказание обстоятельством по делу был признан рецидив преступлений, отметили в надзорном ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, и назначил ему наказание с учетом не отбытой части наказания по предыдущему приговору суда в виде 1 года лишения свободы с ограничением свободы на 4 месяца.