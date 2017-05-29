К осторожности во время пожароопасного периода призвали жителей Псковского района

20:41, 29 мая 2017, ПАИ

29 мая прошел противопожарный рейд по частному жилому сектору деревни Адворицы Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе рейда с местными жителями были проведены профилактические беседы по поводу соблюдения особого режима во время пожароопасного периода. Также сотрудник ведомства рассказал псковичам об обстановке с пожарами на территории района.

Кроме того, были распространены 15 профилактических листов.