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11 человек погибли в результате урагана в Москве

В результате ураганного ветра, обрушившегося на Москву 29 мая, 11 человек погибли, еще более 50 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

Собеседник агентства уточнил, что среди пострадавших есть дети. По его словам, обращения продолжаются. Пострадавшие в результате шквалистого ветра поступают в 10 медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы.

«Медицинская помощь оказывается немедленно и в полном объеме», - отметили в пресс-службе и добавили, что данные по пострадавшим и погибшим еще будут уточняться.

 

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