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Культура

Самым зарабатывающим деятелем культуры стал Валерий Гергиев

29 мая Министерство культуры РФ опубликовало сведения о доходах глав подведомственных ему организаций за прошлый год. Об этом сообщает «Фонтанка».

Самым зарабатывающим деятелем культуры оказался худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. Его доход за 2016 год составил 154 млн рублей. Вторую позицию занимает руководитель Малого драматического театра Лев Додин с годовым доходом в 112 млн рублей, третью - худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков. Его доход – 76 млн рублей.

Доход руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана составил 13 млн рублей. За 2016 год худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет заработал 35,5 млн рублей, а руководитель Большого драматического театра им. Товстоногова Андрей Могучий – 7,5 млн рублей.

Агентство отмечает, что худрук Мариинского театра уже не в первый раз становится самым богатым руководителем учреждения культуры и искусства. За 2015 год Валерий Гергиев заработал 130 млн рублей, а в 2014-м – 340 млн рублей.

 

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