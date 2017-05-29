Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада

21:36, 29 мая 2017, ПАИ

Псковские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата Северо-Запада по боксу среди мужчин. Соревнования проходили в Череповце 24-28 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

Мухаммад Шехов и Элми Зиядзаде завоевали «золото» в своих весовых категориях, Дмитрий Муратов стал серебряным призёром, Иван Шитиков, Нарек Тарвердян и Сергей Александров получили «бронзу». В общекомандном зачёте Псковская область заняла 1 место.

К состязаниям борцов готовят тренеры и тренеры-преподаватели Центра спортподготовки Виктор Зенков, Александр Бех, Владимир Ивасенко, Алексей Орлов и Вадим Голик.