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Псковские боксёры стали победителями чемпионата Северо-Запада

Псковские спортсмены стали победителями и призерами чемпионата Северо-Запада по боксу среди мужчин. Соревнования проходили в Череповце 24-28 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки области.

Фото csppskov.ru

Мухаммад Шехов и Элми Зиядзаде завоевали «золото» в своих весовых категориях,  Дмитрий Муратов стал серебряным призёром, Иван Шитиков, Нарек Тарвердян и Сергей Александров получили «бронзу». В общекомандном зачёте Псковская область заняла 1 место.

К состязаниям борцов готовят тренеры и тренеры-преподаватели Центра спортподготовки Виктор Зенков, Александр Бех, Владимир Ивасенко, Алексей Орлов и Вадим Голик.

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