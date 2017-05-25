«Псковская волна» соберёт исполнителей области 15 июля

21:48, 29 мая 2017, ПАИ

15 июля в Пушкинских Горах пройдет областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Псковская волна-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

Для участия приглашаются участники художественной самодеятельности (по рекомендации руководителей структурных подразделений муниципальных образований в сфере культуры): солисты и вокальные ансамбли, включая победителей конкурсов прошлых лет, студенты и педагоги учебных заведений. Подать заявку можно до 15 июня по факсу: 8 (811-2) 75-26-89, e-mail: ocnt-pskov@yandex.ru.

Конкурс проводится с целью сохранения лучших традиций исполнительского мастерства классической, народной и эстрадной песни, совершенствования исполнительской культуры, сценического мастерства и воспитания у исполнителей и слушателей художественного вкуса, а также активизации участия молодежи в жанрах любительского эстрадного пения, как сольного, так и ансамблевого.