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Культура

«Псковская волна» соберёт исполнителей области 15 июля

15 июля в Пушкинских Горах пройдет областной конкурс исполнителей эстрадной песни «Псковская волна-2017».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества. 

Для участия приглашаются участники художественной самодеятельности (по рекомендации руководителей структурных подразделений муниципальных образований в сфере культуры): солисты и вокальные ансамбли, включая победителей конкурсов прошлых лет, студенты и педагоги учебных заведений. Подать заявку можно до 15 июня по факсу: 8 (811-2) 75-26-89, e-mail: ocnt-pskov@yandex.ru.

Конкурс проводится с целью сохранения лучших традиций исполнительского мастерства классической, народной и эстрадной песни, совершенствования исполнительской культуры, сценического мастерства и воспитания у исполнителей и слушателей художественного вкуса, а также активизации участия молодежи в жанрах любительского эстрадного пения, как сольного, так и ансамблевого.

 

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