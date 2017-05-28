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Страна и мир

В Ростуризме предупредили о возможных угрозах во время отдыха в Черногории

В Черногории российские туристы могут столкнуться с серьезными угрозами, и туроператоры должны информировать клиентов о неблагоприятной обстановке в этой стране, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обращаемся к туроператорам с призывом ставить во главу угла не сиюминутные экономические интересы, а безопасность своих клиентов, которые могут столкнуться в Черногории с серьезными угрозами. Необходимо в обязательном порядке информировать российских туристов о неблагоприятной обстановке в этой стране, чтобы они могли взвесить все за и против и принять обдуманное решение относительно поездки», - сказал О. Сафонов, чьи слова приводит пресс-служба Ростуризма.

В сообщении отмечается, что МИД настоятельно рекомендовал отдыхающим «тщательно обдумывать и принимать взвешенные решения» относительно поездок в Черногорию. «С учетом обстановки в этой стране российские граждане и предприниматели всерьез рискуют оказаться под нажимом черногорских властей, столкнуться с прямыми угрозами и провокациями», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Напомним, что в конце апреля на фоне спровоцированного черногорскими властями резкого спада двусторонних отношений и деструктивных действий черногорских политических элит МИД России зафиксировал рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам в Черногории, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило о возможных провокациях, задержаниях по сомнительным мотивам и попытках выдачи граждан России третьим странам», - добавили в Ростуризме.

 

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