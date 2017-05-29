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Общество

Три ветхих дома демонтируют в Великих Луках

Несколько ветхих домов и сараи будут демонтированы в Великих Луках. На сайте госзакупок размещены запросы котировок.

В частности, работы будут проведены на улице Металлистов, 8.  На снос дома по указанному адресу предусмотрены 329,5 тыс. рублей.  Еще один дом будет разобран на улице Малышева, 8. На эти цели потребуется около 198,5 тыс. рублей. Также демонтаж дома запланирован на улице Ползунова, 9. Стоимость работ составит порядка 63,5 тыс. рублей. 

Срок исполнения контрактов – июнь-июль. 

 

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