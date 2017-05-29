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Общество

Минюст разрабатывает законопроекта о самозанятых гражданах

Минюст России приступил к разработке законопроекта о самозанятых гражданах в РФ, сообщает РИА Новости.

«Минюстом России совместно с Минэкономразвития России, Минтрудом России, Минфином России и аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей организована работа по определению правового статуса самозанятых граждан. По итогам проработки в Правительство РФ внесен доклад с предложением о целесообразности закрепления в законодательстве Российской Федерации определения критериев понятия «самозанятый гражданин», — говорится в уведомлении министерства. 

По данным министерства, на сегодня в России работает значительное количество экономически активных самозанятых граждан, фактически осуществляющих на свой риск предпринимательскую деятельность (без привлечения наемных работников) по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (например, репетиторы, няни, сиделки).

Как говорится в документе, для обеспечения защиты прав самозанятых граждан, установления упрощенного порядка их деятельности, предоставления льгот необходимо законодательно закрепить критерии определения понятия «самозанятые граждане».

С 2017 года в России введены двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Действие закона распространяется на три категории людей: сиделки и няни, репетиторы и домработницы. По окончании «налоговых каникул» в 2019 году им придется или прекратить такую деятельность, или зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги.

 

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