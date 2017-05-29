Карантин по бешенству введён в Новосокольническом районе

22:39, 29 мая 2017, ПАИ

На дворовой территории Сакаданова в деревне Толкачево Новосокольнического района введен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован 29 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, ограничение будет действовать «до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий».

В частности, запрещается вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, торговля домашними животными.