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Общество

Карантин по бешенству введён в Новосокольническом районе

На дворовой территории Сакаданова в деревне Толкачево Новосокольнического района введен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован 29 мая на официальном интернет-портале правовой информации. 

Как говорится в документе, ограничение будет действовать «до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий». 

В частности, запрещается вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, торговля домашними животными. 

 

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