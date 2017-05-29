Из-за курения в нетрезвом виде двое великолучан оказались в больнице

09:13, 30 мая 2017, ПАИ

29 мая в 20:16 в Великих Луках в четырехэтажном жилом доме по улице Первомайской в двухкомнатной квартире произошёл пожар. Там огонь повредил постельные принадлежности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 40-летние хозяин квартиры и его знакомая доставлены в Великолукскую городскую больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день в 19:40 в Бежаницах на улице Болотной огонь уничтожил баню. Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал).