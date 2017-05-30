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Общество

Представители ЛГБТ-сообщества подали 14 жалоб о нарушении их прав

В 2017 году были поданы 14 жалоб, связанных с ущемлением прав сексуальных меньшинств. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет газета «Известия».

«За полтора года моей работы в должности уполномоченного по правам человека всего таких жалоб было 18 — четыре в прошлом году, 14 в этом», — сказала Татьяна Москалькова.

По ее словам, каждый подобный случай тщательно изучается, в частности, выясняется, в чем именно выражаются притеснения и нарушения прав.

«Все обращения находятся на контроле, и я готова в случае реальной угрозы жизни по такой жалобе привлекать правоохранительные органы и даже добиваться предоставления охраны», — подчеркнула омбудсмен.

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