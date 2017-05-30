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Общество

Росгвардия вернётся к наименованиям времён Великой Отечественной

Воинские части Росгвардии вернутся к наименованиям времен Великой Отечественной войны, в частности, им планируется вернуть награды и почетные названия военного времени. Как пишет газета «Известия», Федеральная служба войск Национальной гвардии (ФСВНГ), таким образом, положительно ответила на запрос ветеранов.

Как стало известно изданию, решение о переименовании и возврату к боевым регалиям ВОВ уже принято, однако для воплощения инициативы необходима серьезная работа историков. Первым к наименованию прошлого вернется Саратовский институт Росгвардии, который вновь получит имя Дзержинского.
Росгвардия является преемницей Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), так как сформирована на базе Внутренних войск. В военное время отличились 10-я стрелковая дивизия НКВД и сформированная в 1943 году отдельная армия НКВД. С современными преемниками боевых заслуг этих дивизий и предстоит поработать историкам.

«Возвращение нашим подразделениям имени Дзержинского — это, прежде всего, просьба наших ветеранов. Многие из них служили и выполняли боевые задачи именно как «дзержинцы». Когда они обращаются с соответствующими ходатайствами к руководству ФСВНГ, мы их просьбы оставить без внимания не можем», — рассказал заместитель командующего ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов.

Так, например, Росгвардия уже рассматривает переименование Саратовского военного института в «Саратовский военный краснознаменный институт имени Дзержинского Ф. Э.».

Военные историки и эксперты положительно оценили инициативу, реализуемую по запросу ветеранов, ведь войска НКВД многократно проявляли себя во время войны, военнослужащие совершали успешные действия в борьбе с фашистскими захватчиками и получали награды, что в целом стало немаловажной частью военной истории страны и частью подвига народа.

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