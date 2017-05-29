За отсутствие знака организатора митинга оштрафован член избиркома в Псковской области

10:16, 30 мая 2017, ПАИ

В Псковской области члену участковой избирательной комиссии № 13 с правом решающего голоса назначен штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга, выразившееся в отсутствии отличительного знака организатора мероприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушение зафиксировано в марте.

В ведомстве отметили, что в силу требований пункта 18 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора субъекта Федерации.