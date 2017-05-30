С 5 июня в Пскове начнут работу летние детские лагеря

10:10, 30 мая 2017, ПАИ

В дни летних школьных каникул в Пскове организуются городские оздоровительные лагеря дневного пребывания детей, городские и загородные оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 5 июня на базе общеобразовательных учреждений Пскова, а также Дома детского творчества и центра «Надежда», будут работать городские оздоровительные лагеря для детей в возрасте 7-15 лет. Предусмотрены четыре смены. На сегодняшний день оформлены более 2 000 путёвок. Бесплатными путёвками за счёт средств областного бюджета обеспечены дети, оказавшиеся в трудных жизненных обстоятельствах.

Режим работы лагеря - с 8:30 до 14:30. Двухразовое питание школьников обеспечивается за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Детей ждёт большое количество культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Посменно отдых будет организован в загородных профильных лагерях «Радуга», «Солнечный» и «Эколог», находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования и спорта.

В «Радугу» ещё имеются путёвки – с вопросами можно обратиться по телефону 56-72-21.

Лагеря труда и отдыха будут работать на базе пяти муниципальных учреждений: Центра образования «Подросток», школ №№ 9, 2, 11, 21. Режим дня и питания такой же, как в лагерях с дневным пребыванием. Оплата труда и бесплатное питание – за счёт областного и муниципального бюджетов.

По вопросам записи ребёнка в лагерь можно в течение всего лета обращаться в Управление образования администрации Пскова по телефону 29-04-74.