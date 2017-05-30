На Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене
3 июня из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковавтотранс».
|
3.06.2017 года отправление от автовокзала Пскова в Пушкинские горы
|
|
тариф 200 рублей
|
|
|
|
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
время отправления
|
Перевозчик
|
973
|
Санкт-Петербург - Новоржев
|
2:20
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
978
|
Санкт-Петербург - Бежаницы
|
4:05
|
ИП Андреев А. А.
|
509
|
Псков - Великие Луки
|
7:20
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
685
|
Псков - Новоржев
|
10:25
|
ГППО П«сковпассажиравтотранс»
|
974
|
Санкт-Петербург - Бежаницы
|
12:25
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
978
|
Санкт-Петербург -Бежаницы
|
14:30
|
ИП Андреев А. А.
|
685
|
Псков - Новоржев
|
16:30
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
505
|
Псков - Великие Луки
|
18:20
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
|
|
|
|
3.06.2017 отправление от автостанции Пушкинских Гор в Псков
|
|
тариф 200 рублей
|
|
|
|
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
время отправления
|
Перевозчик
|
685
|
Новоржев - Псков
|
6:19
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
973
|
Новоржев - Санкт-Петербург
|
9:40
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
505
|
Великие Луки - Псков
|
10:40
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
685
|
Новоржев - Псков
|
13:04
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
978
|
Бежаницы - Санкт-Петербург
|
13:25
|
ИП Андреев А. А.
|
505
|
Великие Луки - Псков
|
15:02
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
509
|
Великие Луки - Псков
|
18:13
|
ГППО «Псковпассажиравтотранс»
|
978
|
Бежаницы - Санкт-Петербург
|
23:20
|
ИП Андреев А. А.
Кроме того, из Пскова в Пушкинские Горы можно будет доехать на автобусе ГППО «Славяне» по обычному тарифу. Это автобус № 505 Псков - Великие Луки, который отправляется из Пскова в 11:30. Стоимость поездки из Пскова до Пушкинских Гор составит 260 рублей.