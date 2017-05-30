На Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене

09:56, 30 мая 2017, ПАИ

3 июня из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковавтотранс».

3.06.2017 года отправление от автовокзала Пскова в Пушкинские горы тариф 200 рублей № маршрута Наименование маршрута время отправления Перевозчик 973 Санкт-Петербург - Новоржев 2:20 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 978 Санкт-Петербург - Бежаницы 4:05 ИП Андреев А. А. 509 Псков - Великие Луки 7:20 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 685 Псков - Новоржев 10:25 ГППО П«сковпассажиравтотранс» 974 Санкт-Петербург - Бежаницы 12:25 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 978 Санкт-Петербург -Бежаницы 14:30 ИП Андреев А. А. 685 Псков - Новоржев 16:30 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 505 Псков - Великие Луки 18:20 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 3.06.2017 отправление от автостанции Пушкинских Гор в Псков тариф 200 рублей № маршрута Наименование маршрута время отправления Перевозчик 685 Новоржев - Псков 6:19 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 973 Новоржев - Санкт-Петербург 9:40 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 505 Великие Луки - Псков 10:40 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 685 Новоржев - Псков 13:04 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 978 Бежаницы - Санкт-Петербург 13:25 ИП Андреев А. А. 505 Великие Луки - Псков 15:02 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 509 Великие Луки - Псков 18:13 ГППО «Псковпассажиравтотранс» 978 Бежаницы - Санкт-Петербург 23:20 ИП Андреев А. А.

Кроме того, из Пскова в Пушкинские Горы можно будет доехать на автобусе ГППО «Славяне» по обычному тарифу. Это автобус № 505 Псков - Великие Луки, который отправляется из Пскова в 11:30. Стоимость поездки из Пскова до Пушкинских Гор составит 260 рублей.