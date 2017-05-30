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Общество

На Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене

3 июня из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковавтотранс».

3.06.2017 года отправление от автовокзала Пскова в Пушкинские горы

 

тариф 200 рублей

 

 

 

№ маршрута

Наименование маршрута

время отправления

Перевозчик

973

Санкт-Петербург - Новоржев

2:20

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

978

Санкт-Петербург - Бежаницы

4:05

ИП Андреев А. А.

509

Псков - Великие Луки

7:20

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

685

Псков - Новоржев

10:25

ГППО П«сковпассажиравтотранс»

974

Санкт-Петербург - Бежаницы

12:25

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

978

Санкт-Петербург -Бежаницы

14:30

ИП Андреев А. А.

685

Псков - Новоржев

16:30

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

505

Псков - Великие Луки

18:20

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

 

 

 

 

3.06.2017 отправление от автостанции Пушкинских Гор в Псков

 

тариф 200 рублей

 

 

 

№ маршрута

Наименование маршрута

время отправления

Перевозчик

685

Новоржев - Псков

6:19

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

973

Новоржев - Санкт-Петербург

9:40

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

505

Великие Луки - Псков

10:40

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

685

Новоржев - Псков

13:04

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

978

Бежаницы - Санкт-Петербург

13:25

ИП Андреев А. А.

505

Великие Луки - Псков

15:02

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

509

Великие Луки - Псков

18:13

ГППО «Псковпассажиравтотранс»

978

Бежаницы - Санкт-Петербург

23:20

ИП Андреев А. А.

Кроме того, из Пскова в Пушкинские Горы можно будет доехать на автобусе ГППО «Славяне» по обычному тарифу. Это автобус № 505 Псков - Великие Луки, который отправляется из Пскова в 11:30. Стоимость поездки из Пскова до Пушкинских Гор составит 260 рублей.

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