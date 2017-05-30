Театрализованная программа «Школа нашего двора» пройдёт в Детском парке Пскова

14:58, 30 мая 2017, ПАИ

3 июня в 13:00 в амфитеатре Детского парка Пскова состоится театрализованная шоу-программа «Школа нашего двора» с участием молодежного театра «Гротеск» и театра танца «Русские узоры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

3 июня в 17:30 на территории аттракционов в Летнем саду горожан ждёт выступление оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением заслуженного работника культуры РФ Мирона Литвака.

Летом каждую субботу будут проходить новые детские программы с участием различных коллективов города.