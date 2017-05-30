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Общество

Пенсионерка из Псковской области завоевала золото VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Пенсионерка из Псковской области завоевала золото VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, финал которого проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы соревнований.

Абсолютным победителем турнира по итогам четырех конкурсных этапов в категории «начинающий пользователь» стала Викторина Бурмистрова из Псковской области, среди «уверенных пользователей» сильнейшей оказалась Вера Чижова из Тверской области.

На церемонии награждения победителей объявлено, что в 2018 году финал всероссийского компьютерного первенства среди пенсионеров будет принимать Ставропольский край.

Финал VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров – крупнейших в России и единственных в мире по формату IT-соревнований – стал самым масштабным за все семь лет своего существования. В нем приняли участие команды 74 субъектов Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина, а также соотечественники из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Польши, Словакии и Финляндии. Всего северная столица встречала более 200 участников и гостей турнира.

Участники всероссийского компьютерного многоборья боролись за места на пьедестале для своего региона в общекомандном зачете, а также за награды в личном первенстве. В официальной программе соревнований было четыре номинации для двух групп пользователей: уверенных и начинающих. Кибер-спортсмены «серебряного возраста» состязались в навыках владения текстовыми редакторами, умении ориентироваться на Едином портале госуслуг и в поисковой системе Яндекс, работе на планшетах и пользовании мобильными приложениями. Главной темой финала этого года стала государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Так, используя ресурсы портала, участникам чемпионата предстояло решить ряд бытовых вопросов, связанных с получением коммунальных услуг и контролем их качества.

Все финалисты старше 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин) - это обязательное условие участия в чемпионате. Они стали лучшими среди более 7 тысяч пенсионеров, принявших участие в региональных районных и областных отборочных турах, которые проходили весной по всей стране.
Более  15% участников нынешних соревнований перешагнули  70-летний рубеж, а двое «многоборцев» в этом году празднуют свое 80-летие. Традиционно среди участников больше женщин. Каждый четвёртый финалист приехал из малонаселённого пункта. Более 70% участников - выпускники курсов компьютерной грамотности для пожилых людей.

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