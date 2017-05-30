«Горячая линия» проходит в Кадастровой палате Псковской области
30 мая филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области проводит «горячую линию» на тему «Особенности осуществления кадастрового учета земельных участков в связи с вступлением в силу 1 июня Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости №218-ФЗ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.
На вопросы граждан будет отвечать начальник отдела обеспечения учетно-регистрационных действий № 1 Наталия Григорьева.
Телефон «горячей линии»: (8112) 68-60-28 (с 10:00 до 12:00).