528 псковичей приняли сотрудники Росреестра с начала года

11:48, 30 мая 2017, ПАИ

С января по апрель в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области на личном приеме у руководства и сотрудников побывали 528 человек. 135 вопросов за этот период поступили в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений. подвели итоги работы с обращениями граждан за период с января по апрель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала.

За отчетный период были приняты свыше 20 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», на которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный прием к руководителю или компетентному сотруднику филиала. В рамках этих мероприятий можно проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, узнать информацию по кадастровой стоимости или о том, как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.